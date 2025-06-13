Темы митапа 4 июля:

Новинки Opensource : постоянные спикеры расскажут о новинках в области решений бизнес моделирования и использования СУБД Clickhouse

: постоянные спикеры расскажут о новинках в области решений бизнес моделирования и использования СУБД Clickhouse Кейсы применения GPT в IT : открытый микрофон. Какова же реальная пользой от использования GPT в различных областях индустрии IT?

: открытый микрофон. Какова же реальная пользой от использования GPT в различных областях индустрии IT? Эссенциализм в IT: выслушаем приглашенных экспертов, скачаем электронные книги, оценим новинки в области самоорганизации.

Формат чайно-музыкальный с выступлением этнических музыкантов, dj и чайным баром в конце программы. Участие бесплатное — необходима регистрация на сайте zeldev.ru

В копилке сообщества 20 мероприятий с докладами по инженерной культуре, разработке программного обеспечения, базам данных, DevOps, QA, ML, Frontend, криптографии, архитектуре, биомедицинским технологиям, разработке embedded устройств и беспилотников.





Если в этом анонсе вы не поняли половину слов, не расстраивайтесь — порадуемся, что в нашем городе много людей, которые всё понимают.