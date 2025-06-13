Темы митапа 4 июля:
- Новинки Opensource: постоянные спикеры расскажут о новинках в области решений бизнес моделирования и использования СУБД Clickhouse
- Кейсы применения GPT в IT: открытый микрофон. Какова же реальная пользой от использования GPT в различных областях индустрии IT?
- Эссенциализм в IT: выслушаем приглашенных экспертов, скачаем электронные книги, оценим новинки в области самоорганизации.
Формат чайно-музыкальный с выступлением этнических музыкантов, dj и чайным баром в конце программы. Участие бесплатное — необходима регистрация на сайте zeldev.ru
В копилке сообщества 20 мероприятий с докладами по инженерной культуре, разработке программного обеспечения, базам данных, DevOps, QA, ML, Frontend, криптографии, архитектуре, биомедицинским технологиям, разработке embedded устройств и беспилотников.
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