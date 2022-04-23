Пасхальный фестиваль в Зеленограде — афиша, программа мастер-классов и что сколько стоит Событие закончилось Зеленоград, площадь Юности

Фестиваль «Пасхальный дар» открылся в 16-м микрорайоне. Он работает с 10 до 21 часа и будет идти до 28 апреля. Рассказываем о бесплатных мастер-классах, концертных и театральных выступлениях, а также что там можно купить и поесть.

Мастер-классы

На бесплатных мастер-классах создадут пальчиковый и настольный театр по сказкам, научатся росписи по деревянным заготовкам и работе на гончарном круге. Мастер-классы проходят в отдельном павильоне. Длительность каждого — 45 минут.

24 апреля, воскресенье:

  • 12:00, 15:00, 18:00 — Пасхальная открытка. Создаем открытки
  • 13:00, 16:00 — Пасхальные традиции. Расписываем деревянные яйца
  • 14:00, 17:00 — Домашний театр. Создаем настольный театр по любимым сказкам

25 апреля, понедельник:

  • 15:00, 17:00 — Пальчиковый театр. Создаем текстильные куклы
  • 16:00, 18:00 — Пасхальный декор. Создаем декор для дома из полимерной глины

26 апреля, вторник:

  • 15:00, 17:00 — Домашний театр. Создаем настольный театр по любимым сказкам
  • 16:00, 18:00 — Пасхальные традиции. Расписываем деревянные яйца

27 апреля, среда:

  • 15:00, 17:00 — Подставка для свечи. Создаем подставку для пасхальной свечи из белой глины
  • 16:00, 18:00 — Пальчиковый театр. Создаем текстильные куклы

28 апреля, четверг:

  • 15:00, 17:00 — Подставка для пасхальных яиц. Работаем на гончарном круге
  • 16:00, 18:00 — Горшок для кулича. Работаем на гончарном круге

Концерты и представления на сцене

24 апреля, воскресенье:

  • 12:00 — Пасхальный концерт Патриаршего подворья при храме Архистратига Божия Михаила
  • 13:00 — Театр Парабазис. Спектакль «Буратино»
  • 14:00 — Театр Россыпью. Спектакль «История о хлебе»
  • 15:00 — Театр Парабазис. Спектакль «Пряничный домик»
  • 16:00 — Хор Диакапелла. Программа «Возможно всё»

25 апреля, понедельник:

  • 17:00 — Театр Дамы. Спектакль «Маленький принц»
  • 18:00 — Московская фолк-группа Vetka

26 апреля, вторник:

  • 17:00 — Театр Скорика. Спектакль «Дачные удовольствия»
  • 18:00 — Пушкинский музыкальный театр. Спектакль «Котёнок Гав»

27 апреля, среда:

  • 17:00 — Театр Снарк. Спектакль «Глазами цветка»
  • 18:00 — Театр Пульсар. Спектакль «Доктор Айболит»

28 апреля, четверг:

  • 17:00 — Театр кукол «Котофей». Спектакль «Не совсем теремок»
  • 18:00 — Театр Россыпью. Спектакль «История о хлебе»

Что поесть и купить

Работает одна палатка с едой: кукуруза — 150 рублей, шашлык из свинины — 300, из курицы — 250, гонконгские вафли — 350, чай обычный — 50 рублей, и авторский (облепиховый, малиновый, черносмородиновый) — 200-250, вода и сок.

Ещё одна палатка со сладостями — пряники 150-350 рублей, шоколадные яйца — 250, мармелад на палочке — 50, леденцы — 100-150, лимонад — 100, вода — 50.

В ещё одной палатке продают цветочную рассаду.

Работает крытая ярмарка с обычным набором товаров.

Другие развлечения

Работает бесплатная карусель (также карусель открылась на площади Юности). Есть парочка игр для детей с аниматорами.

Рядом работает скейтпарк для детей от 6 лет и взрослых. Оборудование можно взять в прокат (скейтборд/самокат, комплект защиты и шлем будут стоить 150 рублей и 5000 залог), но нужно предварительно записаться и оформить гостевой пропуск. Для детей до 14 лет это делают один раз родители, дети старше 14 лет могут прийти сами с паспортом. Подробная информация о скейтпарке здесь.

Что дальше

Пасхальный фестиваль — открывает сезон фестивалей «Московская весна». Следующий фестиваль откроется в 29 апреля. Правда, программа пока не опубликована.

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Метки:
пасха, Зеленоград, площадь Юности
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