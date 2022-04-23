Рядом работает скейтпарк для детей от 6 лет и взрослых. Оборудование можно взять в прокат (скейтборд/самокат, комплект защиты и шлем будут стоить 150 рублей и 5000 залог), но нужно предварительно записаться и оформить гостевой пропуск. Для детей до 14 лет это делают один раз родители, дети старше 14 лет могут прийти сами с паспортом. Подробная информация о скейтпарке здесь.