«Неспальный район» — место, где локальные предприниматели смогут заявить о себе и своих товарах и услугах, а жители узнать об интересных бизнесах, которые можно найти в своем районе.
Фестиваль работает с 11 до 21 часа. В программе: танцевальные тренировки и тренинги, интерактивные игры и викторины, анимационная программа для детей, мастер-классы, шоу и розыгрыши подарков
Такие фестивали проходят с начала августа по всем районам Москвы. Программа зеленоградской площадки на сайте неспальныйрайон.рф
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