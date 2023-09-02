Фестиваль работает с 11 до 21 часа. В программе: танцевальные тренировки и тренинги, интерактивные игры и викторины, анимационная программа для детей, мастер-классы, шоу и розыгрыши подарков

Такие фестивали проходят с начала августа по всем районам Москвы. Программа зеленоградской площадки на сайте неспальныйрайон.рф