Артистка исполнит свои самые известные песни — от лиричных «Цветов» до трагичных «Белой птицы» и «Шопена».

Организаторы обещают зрителям вечер музыки, где каждая песня станет исповедью, а сцена превратится в пространство живого диалога с публикой. По их словам, искренность и эмоциональная глубина — главные черты творчества артистки.

Елена Ваенга — российская певица, автор песен и композитор. Её творчество сочетает авторскую песню, шансон и народные мотивы, а концерты проходят по всей стране и за ее пределами. В 2025 году она была удостоена звания Заслуженной артистки России.

Концерт рассчитан на зрителей старше 16 лет и продлится 2 часа 40 минут с антрактом. Билеты стоят от 2800 до 8500 рублей, выбрать места можно заранее.