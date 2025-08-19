Артистка исполнит свои самые известные песни — от лиричных «Цветов» до трагичных «Белой птицы» и «Шопена».
Организаторы обещают зрителям вечер музыки, где каждая песня станет исповедью, а сцена превратится в пространство живого диалога с публикой. По их словам, искренность и эмоциональная глубина — главные черты творчества артистки.
Елена Ваенга — российская певица, автор песен и композитор. Её творчество сочетает авторскую песню, шансон и народные мотивы, а концерты проходят по всей стране и за ее пределами. В 2025 году она была удостоена звания Заслуженной артистки России.
Концерт рассчитан на зрителей старше 16 лет и продлится 2 часа 40 минут с антрактом. Билеты стоят от 2800 до 8500 рублей, выбрать места можно заранее.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости