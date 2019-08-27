Четвертый лесной экологический квест «Чистые игры» пройдет в Зеленограде 31 августа в 11.00 на стадионе Элион. Это увлекательный командный квест, где участники соревнуются в поисках мусора и артефактов, отгадывают экологические загадки, делают фото-чекины и торгуются со «скупщиками мусора» за баллы. Победители получают призы, на финише участников ждет пикник. К участию приглашаются зеленоградцы от 14 лет, регистрация открыта. Участие бесплатное, инвентарь организаторы выдают на месте.
Игры проходят в городе четвертый раз. В играх можно участвовать с семьей, друзьями, коллегами. Команды формируются от
двух до четырех человек. Участие бесплатное, инвентарь организаторы выдают на месте.
Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация участников на месте начнется в 11:00.
С 12:00 до 14:00 часов команды отправятся в экодозор для сбора мусора по маршруту, следуя выданным картам квеста.
«Хочешь всех победить? Собирай мусор раздельно, собирай больше, собирай внимательнее! — Призывает куратор экопроекта „Эко-Z“, координатор „Чистых игр“ в Зеленограде Конкордия Дружинина».
Общественное движение «Чистые игры» набирает обороты. Проект отобран для презентации на Парижском форуме мира. Игры проходят по всей стране, от Владивостока до Калининграда.
На прошлых играх в Зеленограде 56 участников собрали более тонны раздельного и смешанного мусора. Организаторы обеспечивают вывоз собранных отходов и мусора соответствующими службами и операторами.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.