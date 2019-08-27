Игры проходят в городе четвертый раз. В играх можно участвовать с семьей, друзьями, коллегами. Команды формируются от

двух до четырех человек. Участие бесплатное, инвентарь организаторы выдают на месте.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке. Регистрация участников на месте начнется в 11:00.

С 12:00 до 14:00 часов команды отправятся в экодозор для сбора мусора по маршруту, следуя выданным картам квеста.

«Хочешь всех победить? Собирай мусор раздельно, собирай больше, собирай внимательнее! — Призывает куратор экопроекта „Эко-Z“, координатор „Чистых игр“ в Зеленограде Конкордия Дружинина».