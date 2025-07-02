19 июля в клубе Sova (Савелкинский проезд д.12) пройдет концерт Михаила Жукова — соавтора многих хитов «Руки Вверх!» и ее участника с 2014 года. Певец исполнит хиты группы: «Крошка моя», «Он тебя целует» и «18 мне уже».

«В этот день мы хотим вернуться в то время, где не было смартфонов, зато были настоящие чувства, музыка, что оставалась в сердце, и голос, который звучал в каждом плеере страны», — сообщают организаторы.

Заказать столик и уточнить информацию можно по телефону +7-963-624-91-41.

Это не единственное событие для фанатов «Руки Вверх!» в этом месяце. 31 июля Сергей Жуков — солист и лидер группы, старший брат Михаила — выступит на трехлетии бара «Руки Вверх!» на Яблоневой аллее, 2.

Организаторы обещают насыщенную праздничную программу с участием лучших артистов города, интерактивами, фотозоной. Кульминацией вечера станет выступление Сергея Жукова, который споёт дуэтом с победителем конкурса «Спой с Жуковым». Однако в анонсе специально отмечают — это не концерт «Руки вверх!»

Посетителям рекомендуют соблюдать дресс-код в стиле 90-х. Возрастное ограничение — 18+. Билеты доступны на сайте клуба.

Совпадение ли выступление братьев Жуковых в одном месяце в одном городе? Не знаем.