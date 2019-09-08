День города: программа на 8 сентября 08.09.2019 ZELENOGRAD.RU

8 сентября продолжаются торжества по случаю Дня города и другие праздничные программы. Развлекательные площадки будут работать до восьми часов вечера.

На площади Юности завершается фестиваль «Цветочный джем». В последний день здесь пройдут театрализованные представления и выступления музыкантов, кулинарные мастер-классы, дегустации. На площади открыты скейт-парк и кольцевой памп-трек — специальная велосипедная трасса для начинающих и опытных велосипедистов.

В этот же день проходят выборы депутатов Мосгордумы. Возле школ, где традиционно разместились избирательные участки, устроили интерактивные программы, конкурсы с призами, различные шоу, выступления творческих коллективов, работают аниматоры, кое-где поставили мини-аттракционы.

Также в школьных дворах проходит конкурс любительских цветников. Он состоит из двух этапов и продлится до 18 часов. Победители получат призы, в том числе iPad. Растения и инвентарь с собой брать не надо, их выдадут на месте. Можно не только участвовать, но и просто посмотреть. Полный список площадок любительских цветников здесь.

Накануне, 7 сентября, открыли для посещений обновленную зону отдыха у городского пруда. Погода располагает для прогулок по новой набережной или катания по воде — лодки и катамараны можно взять напрокат.

На Центральной площади установили огромное панно из цветов и зелени — отличный фон для фотографий. Вечером инсталляция подсвечивается. А рядом надпись «Москва 872» и лавка необычной формы.

Концертная программа на Центральной площади стартует в 15 часов. Сначала выступят местные коллективы, затем — приглашенные артисты:

17:00-17:20 — Екатерина Бродская

17:20-17:40 — группа Viva

17:40-18:00 — Феликс Царикати

18:00-18:40 — Алина Артц

18:40-19:20 — Влад Соколовский

19:20-20:00 — Егор Крид.

Салюта не будет, его запускали накануне.

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