8 сентября продолжаются торжества по случаю Дня города и другие праздничные программы. Развлекательные площадки будут работать до восьми часов вечера.

На площади Юности завершается фестиваль «Цветочный джем». В последний день здесь пройдут театрализованные представления и выступления музыкантов, кулинарные мастер-классы, дегустации. На площади открыты скейт-парк и кольцевой памп-трек — специальная велосипедная трасса для начинающих и опытных велосипедистов.

В этот же день проходят выборы депутатов Мосгордумы. Возле школ, где традиционно разместились избирательные участки, устроили интерактивные программы, конкурсы с призами, различные шоу, выступления творческих коллективов, работают аниматоры, кое-где поставили мини-аттракционы.

Также в школьных дворах проходит конкурс любительских цветников. Он состоит из двух этапов и продлится до 18 часов. Победители получат призы, в том числе iPad. Растения и инвентарь с собой брать не надо, их выдадут на месте. Можно не только участвовать, но и просто посмотреть. Полный список площадок любительских цветников здесь.

Накануне, 7 сентября, открыли для посещений обновленную зону отдыха у городского пруда. Погода располагает для прогулок по новой набережной или катания по воде — лодки и катамараны можно взять напрокат.