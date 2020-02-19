22, 23 и 24 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.
В программе дня:
- 14:00-15:00 Презентация Издательства «Серафим и София» + презентация Издательства «Премудрый Сверчок»
- 14:00-15:00 Презентация книги-перевертыша «Сказки синего сумрака» и книги со скрытыми изображениями «Когда зайцы спят», иллюстратора Юлиана Юсима
- 15:00-16:00 Встреча с автором книги «Волжские рецепты» Аллой Ботвич — история создания книги, отрывки из книги
- 15:00-16:00 Автограф-сессия с Аллой Ботвич
- Книжная ярмарка со специальными скидками
Издательство «Серафим и София» с 2007 года выпускает красочно иллюстрированную детскую литературу. Над книгами трудятся как опытные мастера кисти — Сергей Коваленков, Александр Кошкин, Юлиан Юсим, так и молодые, но очень талантливые художники. Продукция издательства отмечена рядом наград отечественной Ассоциации книгоиздателей.
Книги издательства «Серафим и София» — это именно те книги, которые стоит читать и показывать детям. Великолепный «Городок в табакерке», переизданный в 2007 году, потрясающая книга с иллюстрациями Александра Кошкина «Золотой ключик или приключения Буратино», странная и необычная книга «Сказки синего сумрака», книга потешек, небылиц и загадок «Веселая свирель», немного философская книга «Девять жизней одного кота» — каждая из этих книг по-своему уникальна и необычна.
Всем любознательным школьникам, тем, кто только начинает читать сам, малышам, которым читают вслух родители, замечательное московское издательство предложит большой ассортимент интересных книг, цены на которые будут ниже, чем в магазинах.
На выставке представлены предметы декора ручной работы, настенные часы, панно, картины в различных техниках.
Вы прикоснетесь к уникальной технике ювелирного искусства и увидите созданные мастером работы с использованием ювелирной смолы, витражи из зеркал с инкрустацией кристаллами и крошкой горного хрусталя, скульптурную живопись, детальное золочение тончайшими листами потали…
Герман Черемушкин — народный художник России, живописец, график, монументалист, профессор кафедры Искусства графики Московского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, «живой классик», как называет его современная молодежь.
Более сорока лет Черемушкин отдал работе в печати. Графика украшала журналы, издаваемые Агентством Печати Новости во многих странах мира. Широко известны графические серии Черемушкина: «Москва и москвичи», «Чукотка», «БАМ», «Пограничники», «Средняя Азия» и другие.
Он долгое время работал в Сибири, проектируя и украшая мозаиками и декоративными панно вокзалы на трассе Тюмень — Сургут — Нижневартовск — Уренгой.
Герман Черемушкин — это не просто художник, творческая личность, он еще и живая энциклопедия нашей Великой родины. Главная тема его творчества — «От Москвы до самых до окраин». В своей жизни он видел великое множество самых разных, не похожих друг на друга людей, и создал галерею ярких незабываемых портретов.
Если вы не имеете представление о России, о ее народе, об истории, познакомьтесь с творчеством Германа Черемушкина, и вы получите не только широкую картину географического разнообразия, но и заразитесь его интересом к быту людей, их обычаям и традициям.
24 февраля в атриуме Культурного центра пройдут соревнования «Робосумо-2020» для школьников, занимающихся роботами на базе конструкторов Lego Mindstorm или конструкций, выполненных с использованием микроконтроллера Arduino.
Соревнования будут проводиться в следующих классах:
- Триботы (роботы, оснащенные 2-мя ведущими и 1-м опорным колесом или заменяющим его устройством)
- Квадроботы (с 4-мя колесами)
- Мегаботы (с 6-ю или 8-ю колесами)
- Мобильные роботы на базе Arduino до 500 гр.
- Мобильные роботы на базе Arduino до 1000 гр.
В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Для участия необходимо до 22 февраля зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив». Здесь же можно ознакомиться с Положением соревнований.
Победители получат дипломы Культурного центра «Зеленоград». Результаты и имена победителей по окончании соревнования будут опубликованы на сайте
Зрителями могут стать все желающие.
В праздничной программе прозвучат песни о настоящих мужчинах и воспоминания о военном времени и героях Великой Отечественной войны, будут представлены музыкально-театрализованные композиции на военно-патриотическую тему и, конечно же, не обойдется без танцевальных номеров разных жанров.