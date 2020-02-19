В программе дня:

14:00-15:00 Презентация Издательства «Серафим и София» + презентация Издательства «Премудрый Сверчок»

Презентация Издательства «Серафим и София» + презентация Издательства «Премудрый Сверчок» 14:00-15:00 Презентация книги-перевертыша «Сказки синего сумрака» и книги со скрытыми изображениями «Когда зайцы спят», иллюстратора Юлиана Юсима

Презентация книги-перевертыша «Сказки синего сумрака» и книги со скрытыми изображениями «Когда зайцы спят», иллюстратора Юлиана Юсима 15:00-16:00 Встреча с автором книги «Волжские рецепты» Аллой Ботвич — история создания книги, отрывки из книги

Встреча с автором книги «Волжские рецепты» Аллой Ботвич — история создания книги, отрывки из книги 15:00-16:00 Автограф-сессия с Аллой Ботвич

Автограф-сессия с Аллой Ботвич Книжная ярмарка со специальными скидками

Издательство «Серафим и София» с 2007 года выпускает красочно иллюстрированную детскую литературу. Над книгами трудятся как опытные мастера кисти — Сергей Коваленков, Александр Кошкин, Юлиан Юсим, так и молодые, но очень талантливые художники. Продукция издательства отмечена рядом наград отечественной Ассоциации книгоиздателей.

Книги издательства «Серафим и София» — это именно те книги, которые стоит читать и показывать детям. Великолепный «Городок в табакерке», переизданный в 2007 году, потрясающая книга с иллюстрациями Александра Кошкина «Золотой ключик или приключения Буратино», странная и необычная книга «Сказки синего сумрака», книга потешек, небылиц и загадок «Веселая свирель», немного философская книга «Девять жизней одного кота» — каждая из этих книг по-своему уникальна и необычна.

Всем любознательным школьникам, тем, кто только начинает читать сам, малышам, которым читают вслух родители, замечательное московское издательство предложит большой ассортимент интересных книг, цены на которые будут ниже, чем в магазинах.