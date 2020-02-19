Книжная ярмарка, праздничный концерт, соревнования роботов и новые выставки — бесплатные мероприятия в ДК 22-24 февраля 22 - 24 февраля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 5+

22, 23 и 24 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.

22 февраля. День детского издательства «Серафим и София» (3+). Начало в 10:00

В программе дня:

  • 14:00-15:00 Презентация Издательства «Серафим и София» + презентация Издательства «Премудрый Сверчок»
  • 14:00-15:00 Презентация книги-перевертыша «Сказки синего сумрака» и книги со скрытыми изображениями «Когда зайцы спят», иллюстратора Юлиана Юсима
  • 15:00-16:00 Встреча с автором книги «Волжские рецепты» Аллой Ботвич — история создания книги, отрывки из книги
  • 15:00-16:00 Автограф-сессия с Аллой Ботвич
  • Книжная ярмарка со специальными скидками

Издательство «Серафим и София» с 2007 года выпускает красочно иллюстрированную детскую литературу. Над книгами трудятся как опытные мастера кисти — Сергей Коваленков, Александр Кошкин, Юлиан Юсим, так и молодые, но очень талантливые художники. Продукция издательства отмечена рядом наград отечественной Ассоциации книгоиздателей.

Книги издательства «Серафим и София» — это именно те книги, которые стоит читать и показывать детям. Великолепный «Городок в табакерке», переизданный в 2007 году, потрясающая книга с иллюстрациями Александра Кошкина «Золотой ключик или приключения Буратино», странная и необычная книга «Сказки синего сумрака», книга потешек, небылиц и загадок «Веселая свирель», немного философская книга «Девять жизней одного кота» — каждая из этих книг по-своему уникальна и необычна.

Всем любознательным школьникам, тем, кто только начинает читать сам, малышам, которым читают вслух родители, замечательное московское издательство предложит большой ассортимент интересных книг, цены на которые будут ниже, чем в магазинах.

С 17 февраля по 13 марта. Выставка Анастасии Кривоспицкой «Сияние времени» (6+). Время работы с 10:00 до 21:00

На выставке представлены предметы декора ручной работы, настенные часы, панно, картины в различных техниках.

Вы прикоснетесь к уникальной технике ювелирного искусства и увидите созданные мастером работы с использованием ювелирной смолы, витражи из зеркал с инкрустацией кристаллами и крошкой горного хрусталя, скульптурную живопись, детальное золочение тончайшими листами потали…

С 22 февраля по 13 марта. Выставка живописи и графики народного художника России Германа Черёмушкина (6+). Время работы выставки с 10:00 до 21:00

Герман Черемушкин — народный художник России, живописец, график, монументалист, профессор кафедры Искусства графики Московского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, «живой классик», как называет его современная молодежь.

Более сорока лет Черемушкин отдал работе в печати. Графика украшала журналы, издаваемые Агентством Печати Новости во многих странах мира. Широко известны графические серии Черемушкина: «Москва и москвичи», «Чукотка», «БАМ», «Пограничники», «Средняя Азия» и другие.

По образованию Герман Черемушкин художник-монументалист.

Он долгое время работал в Сибири, проектируя и украшая мозаиками и декоративными панно вокзалы на трассе Тюмень — Сургут — Нижневартовск — Уренгой.

Герман Черемушкин — это не просто художник, творческая личность, он еще и живая энциклопедия нашей Великой родины. Главная тема его творчества — «От Москвы до самых до окраин». В своей жизни он видел великое множество самых разных, не похожих друг на друга людей, и создал галерею ярких незабываемых портретов.

Если вы не имеете представление о России, о ее народе, об истории, познакомьтесь с творчеством Германа Черемушкина, и вы получите не только широкую картину географического разнообразия, но и заразитесь его интересом к быту людей, их обычаям и традициям.

24 февраля. Соревнования «Робосумо-2020» для школьников (6+) Начало в 12:00. Регистрация участников с 11:30. Зрителями могут стать все желающие.

24 февраля в атриуме Культурного центра пройдут соревнования «Робосумо-2020» для школьников, занимающихся роботами на базе конструкторов Lego Mindstorm или конструкций, выполненных с использованием микроконтроллера Arduino.

Соревнования будут проводиться в следующих классах:

  • Триботы (роботы, оснащенные 2-мя ведущими и 1-м опорным колесом или заменяющим его устройством)
  • Квадроботы (с 4-мя колесами)
  • Мегаботы (с 6-ю или 8-ю колесами)
  • Мобильные роботы на базе Arduino до 500 гр.
  • Мобильные роботы на базе Arduino до 1000 гр.

Участникам необходимо подготовить автономного робота, способного наиболее эффективно выталкивать робота-противника за пределы ринга. Размеры роботов не должны превышать 25 см по длине, ширине, высоте и весить не более 1 кг.

В состязаниях могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет. Для участия необходимо до 22 февраля зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив». Здесь же можно ознакомиться с Положением соревнований.

Победители получат дипломы Культурного центра «Зеленоград». Результаты и имена победителей по окончании соревнования будут опубликованы на сайте

Зрителями могут стать все желающие.

23 февраля. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (6+). Начало в 17:00

В праздничной программе прозвучат песни о настоящих мужчинах и воспоминания о военном времени и героях Великой Отечественной войны, будут представлены музыкально-театрализованные композиции на военно-патриотическую тему и, конечно же, не обойдется без танцевальных номеров разных жанров.

Метки:
культура, концерты, выставка, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Масленица в Зеленограде. Фестиваль, ярмарка, мастер-классы, представления, игры Гид
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов. Но для москвичей ничего не изменится: завтраки останутся бесплатными, а за обеды придется платить Новости
Кнопки на дверях автобусов. Почему пассажиры жалуются на них и что отвечают власти Истории
Старейшей зеленоградской музыкальной школе исполнилось 50 лет. Воспоминания об учёбе: ностальгические, весёлые и неожиданные Новости
Москва удвоила число электробусов. Рассказываем, когда они будут в Зеленограде и как власти отвечают на вопросы скептиков Истории
Школы продолжают отправлять детей учиться на дому из-за ОРВИ и гриппа. Но эпидемии в Зеленограде нет Новости
На Берёзовой аллее сделают парк со скалодромом и круглогодичной горкой. Рассказываем подробности проекта Новости
Президент банка ВТБ выделил 60 миллионов для зеленоградца Тимура Дмитриенко. Ему собирают деньги на самое дорогое лекарство в мире Новости
Концерт Мэвла в клубе «Джанго». Это автор хитов «Патамушка» и «Холодок» — их (возможно) слушают ваши дети-подростки Афиша
Большинство читателей «Зеленоград.ру» решили сделать на месте катка в 16-м микрорайоне летний кинотеатр. Мы отправили их предложение в префектуру. Власти хотят что-нибудь спортивное Новости
Прокуратура проверит сообщения о неэкологичности мусоросжигательных заводов. Один из них планируют построить рядом с Зеленоградом Новости
Вечер памяти Валерия Клементьева — 27 февраля Афиша
Погодные рекорды февраля: плюс шесть, но ветрено. Зима закончилась и больше не вернётся Новости
В Андреевке появится чистая холодная вода. Для этого её разбавят водой из Зеленограда Новости
«Ну что, чурка, поджечь тебе бороду?» В зеленоградском суде прямо перед заседанием избили обвиняемого из-за молитвенного коврика Истории
Массовые соревнования «Лыжня России» — 22 февраля. Открыта регистрация Афиша
«Главная задача — привить детям интерес к спорту в век смартфонов и соцсетей». Антон Богачев о своей школе настоящего каратэ — киокушинкай Истории
Как работает платная горка в Парке Победы Истории
Лес рубят для строительства спорткомплекса с бассейном в 9-м микрорайоне Новости
Для транспортной развязки через железную дорогу в Малино сделают новый проект. Возможно, это нужно, чтобы сохранить лес Новости
«Джульетта выжила» — «Ведогонь-театр» приглашает на читку пьесы о любви и коронавирусе Афиша
Артемий Лебедев обвинил администрацию Солнечногорска в краже своего шрифта. Дело пытаются урегулировать без суда Истории
Водитель «Жигулей» погиб в аварии на «старом мосту» Новости
Главный редактор «Новой газеты» продал клюшку Харламова для мальчика из Зеленограда. Ему собирают деньги на самый дорогой препарат в мире Истории
Помещение в Зеленограде впервые выставили на продажу с нулевой начальной ценой. Эта схема должна повысить конкуренцию на торгах Новости
«Давать бездомному деньги не нужно — лучше дайте наш телефон». Руководитель зеленоградского фонда помощи бездомным Петр Юшкин о том, как помочь им вернуться к нормальной жизни Истории
Возобновились работы на месте долгостроя с обманутыми дольщиками в 9-м микрорайоне Новости
Станции НАТИ, Планерная и Петровско-Разумовское переименовали. Вспоминаем, откуда взялись старые названия Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру