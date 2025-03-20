«Здесь вы можете обменяться растениями и найти новых друзей, разделяющих вашу любовь к зелёнкам», — говорят организаторы
Можно приносить домашние и садовые растения, черенки, семена, грунт, горшки и кашпо, книги о цветоводстве. Приносите только здоровые растения без признаков болезней и вредителей.
Подготовка растений к обмену
- Подпишите каждое растение, указав его название. Можете добавить рекомендации по уходу
- Если будет холодно, обеспечьте надлежащую упаковку для защиты растений
Процесс обмена
- При входе сдайте свои растения на столе «Приемка» и получите взамен жетоны
- Используйте жетоны для выбора понравившихся растений на столе «Выдача»
- Если у вас нет жетонов, используйте стол «Свободный обмен»
Дополнительные рекомендации
- Если вы заранее договорились об обмене с другим участником, вы можете встретиться с ним на свопе и обменяться напрямую, минуя «Приемку»
- Если вы не нашли подходящего растения, сохраните жетоны для следующего свопа
- Пожалуйста, уважайте других участников: не забирайте больше растений со стола свободного обмена, чем вы оставили
Чтобы обеспечить высокое качество обмена и создать комфортные условия для всех участников, организаторы ввели небольшую плату за участие. Стоимость билета 200 рублей — это поможет повысить ответственность участников, покрыть организационные расходы и сделать обмен ценнее. Билет нужен только для посещения свопа. На маркет и в лекторий вход бесплатный.
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