Чтобы обеспечить высокое качество обмена и создать комфортные условия для всех участников, организаторы ввели небольшую плату за участие. Стоимость билета 200 рублей — это поможет повысить ответственность участников, покрыть организационные расходы и сделать обмен ценнее. Билет нужен только для посещения свопа. На маркет и в лекторий вход бесплатный.