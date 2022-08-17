Уже в эту пятницу 19 августа в легендарном «Руки ВВерх! Баре» на Яблоневой аллее, 2 — крутая вечеринка 90-х с концертом Натали, дискотекой и караоке до утра!

Сбор гостей: в 18:00

Начало концерта: в 23:00

Входной билет: от 900 рублей

Столы: от 4000 рублей/чел, из них 2000 рублей депозит

Билеты и бронь столов: на сайте бара