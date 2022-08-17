Большой клубный концерт Натали и дискотека — в «Руки ВВерх! Баре» 19 августа 17.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Уже в эту пятницу 19 августа в легендарном «Руки ВВерх! Баре» на Яблоневой аллее, 2 — крутая вечеринка 90-х с концертом Натали, дискотекой и караоке до утра!

Сбор гостей: в 18:00
Начало концерта: в 23:00

Входной билет: от 900 рублей
Столы: от 4000 рублей/чел, из них 2000 рублей депозит
Билеты и бронь столов: на сайте бара

Метки:
концерты, рестораны и кафе
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