Уже в эту пятницу 19 августа в легендарном «Руки ВВерх! Баре» на Яблоневой аллее, 2 — крутая вечеринка 90-х с концертом Натали, дискотекой и караоке до утра!
Сбор гостей: в 18:00
Начало концерта: в 23:00
Входной билет: от 900 рублей
Столы: от 4000 рублей/чел, из них 2000 рублей депозит
Билеты и бронь столов: на сайте бара
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