В это воскресенье в торговом парке на Пятницком шоссе состоится модный день — принять участие могут взрослые, семьи и дети от 5 лет.

Профессиональные стилисты помогут подобрать образы из новых коллекций магазинов, сделать прически и макияж. Каждому участнику предоставят фотосессию с профессиональным фотографом — команда проекта поможет подобрать классные позы, вы получите три фото в ретуши для портфолио, семейного альбома или соцсетей.

В программе также шоу со стилистом Марией Штыковой, мастер-классы по стилю и трендам, советы и лайфхаки, викторины и разборы образов со зрителями. Финалом дня станет показ мод, где участники мероприятия продемонстрируют свои образы.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация и подробности — на сайте. Добраться до места проведения — ТЦ «Отрада» — можно от станции Крюково автобусом 400 Т, маршруткой 164К (остановка «Больница») или на машине — 30 минут по Пятницкому шоссе.