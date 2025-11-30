Это шанс увидеть классику так, как её задумывали сильнейшие мастера XX века: не на сцене, а в киноформате, где каждая эмоция, каждый взгляд и каждая нота звучат крупным планом.

Фильм переносит зрителя в Италию эпохи Ренессанса — с роскошными дворцами, уличными кварталами и атмосферой, в которой реальные исторические локации выглядят почти как декорации к захватывающему триллеру. История здесь развивается стремительно: горбатый шут пытается защитить свою дочь, герцог-соблазнитель ведёт опасную игру, а месть оборачивается трагедией.

Для тех, кто не считает себя знатоком оперы, это идеальный входной билет. «Риголетто» снят как большое художественное кино: живые эмоции, понятная драматургия, яркие персонажи и мощная музыка, которая ведёт сюжет за собой — без необходимости разбираться в жанре.

Главная причина идти — Лучано Паваротти. Его партия герцога Мантуанского стала одной из самых знаменитых: голос, который легко узнают даже те, кто никогда не слушал оперу осознанно.

Рядом с ним — трогательная Эдита Груберова в роли Джильды, Ингвар Виксель в роли Риголетто и мрачный, почти кинематографичный Спарафучиле в исполнении Ферруччо Фурланетто.

Показ проходит в рамках специального проекта TheatreHD «Магия классики», где собраны постановки, которые стали «золотым фондом» мирового театра — работы, проверенные временем и до сих пор восхищающие зрителей.

Если вы когда-то хотели попробовать «войти» в оперу — более яркого и доступного способа не придумать.