Организаторы отмечают, что проект рассчитан на широкую аудиторию: от профессиональных художников и студентов до зрителей, интересующихся современными формами изобразительного искусства. Выставка приурочена к 200-летию Строгановской академии.

Особенности экспозиции:

интерактивное пространство с элементами имитации дополненной реальности;

стены-экраны, напоминающие интерфейс поисковой системы;

алгоритм подбора работ, аналогичный работе современных поисковиков;

свободное включение графических, живописных, фото- работ.

Открытие состоится состоится в 12:00 в среду, 26 ноября, в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1).

В программе открытия — знакомство с авторами, рассказ о концепции проекта, экскурсия по экспозиции, небольшой концерт и фуршет.

Выставка будет открыта до 11 декабря, вход — свободный.