Это художественный проект, объединяющий классическое искусство и современные цифровые формы. Авторы исследуют визуальный язык разных эпох и предлагают зрителям новое взаимодействие с художественным образом через технологии цифровой эры.
Организаторы отмечают, что проект рассчитан на широкую аудиторию: от профессиональных художников и студентов до зрителей, интересующихся современными формами изобразительного искусства. Выставка приурочена к 200-летию Строгановской академии.
Особенности экспозиции:
- интерактивное пространство с элементами имитации дополненной реальности;
- стены-экраны, напоминающие интерфейс поисковой системы;
- алгоритм подбора работ, аналогичный работе современных поисковиков;
- свободное включение графических, живописных, фото- работ.
Открытие состоится состоится в 12:00 в среду, 26 ноября, в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1).
В программе открытия — знакомство с авторами, рассказ о концепции проекта, экскурсия по экспозиции, небольшой концерт и фуршет.
Выставка будет открыта до 11 декабря, вход — свободный.