На встречу приглашены родители, бабушки и дедушки с детьми, которые появились на свет в роддоме Зеленограда.
Для мам на мероприятии будет работать «Почта поддержки» — в ней письма от родителей недоношенных детей, уже прошедших через этап выхаживания, будут переданы тем, чьи малыши сейчас находятся в отделении новорожденных. Для детей будут работать творческие мастер-классы и «весёлый боулинг» из пластиковых бутылок — это развивает слух, зрение и моторику малышей.
Сегодня зеленоградский перинатальный центр входит в число семи московских учреждений, где оказывают полный цикл помощи недоношенным детям — от родов до реабилитации. Также зеленоградскому роддому присвоен статус «Больница, доброжелательная к ребенку» — это значит, что персонал роддома прошел обучение по программе ВОЗ / ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию» реализует «Десяти принципов успешного грудного вскармливания», составленных Всемирной организацией здравоохранения.
По закону в нашей стране обязаны оказывать медицинскую помощь всем детям со сроком родов больше 22 недель или весом более 500 грамм, которые родились с признаками живорождения. Однако новорожденные могут быть весом и 400 грамм, и меньше — их тоже выхаживают, это огромный труд, но шансы выжить у них есть, и такой статистики в мире всё больше.
День недоношенных детей отмечается ежегодно 17 ноября и предназначен для привлечения внимания общества к проблеме преждевременных родов, а также к поддержке недоношенных детей и их семей. Инициатива была запущена в 2008 году европейскими родительскими организациями во главе а в 2011 году день был официально отмечен как всемирный.