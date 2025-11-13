На встречу приглашены родители, бабушки и дедушки с детьми, которые появились на свет в роддоме Зеленограда.

Для мам на мероприятии будет работать «Почта поддержки» — в ней письма от родителей недоношенных детей, уже прошедших через этап выхаживания, будут переданы тем, чьи малыши сейчас находятся в отделении новорожденных. Для детей будут работать творческие мастер-классы и «весёлый боулинг» из пластиковых бутылок — это развивает слух, зрение и моторику малышей.

Подробности и регистрация.