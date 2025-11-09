Тренинг поможет разобраться, как измерять свой «уровень энергии» и куда утекают силы в течение дня, научиться распознавать сигналы тела о «севшей батарейке», составить перечень персональных источников восстановления, узнать, как на самочувствие влияют кортизол и дофамин, и собрать свой «график жизни» для регулярного пополнения ресурса.

Ведёт тренинг тренер-психолог Анна Асанова. О себе она говорит, что является НЛП-практиком (ученик Татьяны Мужицкой), автором книг, коучем, медиатором, конфликтологом, бизнес-консультантом и юристом с 16-летним стажем.

Будет полезно тем, кто много работает или учится, совмещает проекты и семью, чувствует хроническую усталость или хочет не «срываться» к концу недели.