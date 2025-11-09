Тренинг поможет разобраться, как измерять свой «уровень энергии» и куда утекают силы в течение дня, научиться распознавать сигналы тела о «севшей батарейке», составить перечень персональных источников восстановления, узнать, как на самочувствие влияют кортизол и дофамин, и собрать свой «график жизни» для регулярного пополнения ресурса.
Ведёт тренинг тренер-психолог Анна Асанова. О себе она говорит, что является НЛП-практиком (ученик Татьяны Мужицкой), автором книг, коучем, медиатором, конфликтологом, бизнес-консультантом и юристом с 16-летним стажем.
Будет полезно тем, кто много работает или учится, совмещает проекты и семью, чувствует хроническую усталость или хочет не «срываться» к концу недели.
- Тренинг пройдёт 13 ноября (четверг) в 18:30 в библиотеке в корпусе 232.
- Вход свободный, 16+.
- Телефон для справок: +7-499-734-26-47.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости