Выставка работает в Доме культуры «Ложки» (Солнечногорский район, деревня Ложки, улица Центральная, дом 9) — около 11 километров от Зеленограда по Ленинградскому шоссе на автомобиле.

Также можно добраться автобусом №312 от станции Крюково или автобусом №437 от остановки «41-й километр» до остановки «Ложки».

Выставка будет работать до 16 ноября по будням — с 9 до 21, по выходным с 10 до 20.

Заодно посетители могут заглянуть в «Музей ложки», который открылся здесь год назад и стал одной из необычных достопримечательностей района.

Выставки рассчитаны на посетителей всех возрастов и будет интересны как взрослым, так и детям.