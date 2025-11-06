В программе:
- косплей-конкурс: можно прийти в образе любимого персонажа и побороться за призы
- игра «Якудза»: адаптированная версия «Мафии» в японском стиле
- мастер-классы: участники создадут собственного персонажа, сделают авторские значки и объемные 3D-открытки
- японская стратегическая игра «Туми Иши»
- беспроигрышная лотерея
Аниме-вечеринка пройдет в субботу, 29 ноября. Запланировано два мероприятия подряд — с 12:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00. Место проведения — творческое бюро «Зеленая груша» (корпус 606). Билеты — 300 рублей, доступны на сайте ДК Зеленоград.
