В эту субботу, 18 октября, в баре «Синий гном» проведут «Картофелиаду-2025». Организаторы утверждают, что картошка объединяет людей по всему миру, и предлагают принять участие в соревновании.
Для этого нужно приготовить свое фирменное блюдо из картофеля — главное, чтобы этот ингредиент составлял не менее 70% готового продукта. Работы участников оценит жюри, а авторы лучших угощений получат подарки.
Что можно приготовить из картофеля (версия редакции)
- Драники (белорусские картофельные оладьи) — тёртая картошка с минимальным добавлением муки и яиц, жареная до золотистой корочки.
- Картофельное пюре — отварной картофель с маслом и небольшим количеством молока или сливок.
- Картофельная запеканка — слои из картофельного пюре, немного сыра и сливок, тонкий мясной слой.
- Картофельные зразы с грибами или мясом — котлеты из картофельного теста с начинкой, обжаренные до румяной корочки.
- Картофель фри — обжаренные брусочки картофеля, подаваемые с соусами.
- Картофель по-деревенски — запечённые в кожуре дольки картофеля с растительным маслом и специями.
- Картофельный гратен — блюдо французской кухни, нежные картофельные слои, сливочный соус и ароматные специи.
Завершится вечер музыкальной программой — для гостей выступит кавер-артист Григорий Стрелков, который исполнит хиты разных лет.
Мероприятие начнется в 20:00 в баре «Синий Гном» (Георгиевский проспект, 33к5). Вход свободный, регистрация не требуется.
