В эту субботу, 18 октября, в баре «Синий гном» проведут «Картофелиаду-2025». Организаторы утверждают, что картошка объединяет людей по всему миру, и предлагают принять участие в соревновании.

Для этого нужно приготовить свое фирменное блюдо из картофеля — главное, чтобы этот ингредиент составлял не менее 70% готового продукта. Работы участников оценит жюри, а авторы лучших угощений получат подарки.