В субботу в Музее Зеленограда (корпус 360, дом «Флейта») стартует новый сезон проекта «Живописные субботы». Первое занятие посвящено нестандартной теме — участники будут писать натюрморт на основе предметов из автомобильного багажника.
Художественную композицию соберёт коллекционер и автолюбитель Валерий Лобачевский — экспозиция будет состоять из функциональных и в то же время изящных объектов.
Куратор проекта — Нина Силаева, член Московского Союза художников и инициатор «Живописных суббот». Организаторы подчеркивают, что цель занятия — научиться видеть красоту в повседневности.
Начало в 14:00, вход — свободный.
