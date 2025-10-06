Концерт скрипача Дани Луковкина и пианистки Ирины Крюковой пройдет в рамках проекта «Музыкальные вечера в библиотеке». Музыканты исполнят акустические каверы на песни из известных кинофильмов и репертуара популярных групп.
«Вечер будет наполнен ностальгией! Неформальная домашняя атмосфера концерта подарит зрителям тепло и уют в душе», — обещают организаторы.
Выступление начнется в 18:00 и закончится в 19:15. Место проведение — библиотека в корпусе 1462, возрастное ограничение: 12+.
Билеты стоят 1200 рублей и доступны по ссылке. Справки по телефону: +7-499-717-08-44.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша