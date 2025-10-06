Концерт скрипача Дани Луковкина и пианистки Ирины Крюковой пройдет в рамках проекта «Музыкальные вечера в библиотеке». Музыканты исполнят акустические каверы на песни из известных кинофильмов и репертуара популярных групп.

«Вечер будет наполнен ностальгией! Неформальная домашняя атмосфера концерта подарит зрителям тепло и уют в душе», — обещают организаторы.

Выступление начнется в 18:00 и закончится в 19:15. Место проведение — библиотека в корпусе 1462, возрастное ограничение: 12+.

Билеты стоят 1200 рублей и доступны по ссылке. Справки по телефону: +7-499-717-08-44.

