«Если ваши дети любят животных и хотят помогать им правильно, пусть приходят к нам!» — приглашают организаторы: благотворительный фонд «Котоспас» и проект КотоLOFT.
Занятие рассчитано на детей старше 10 лет. В школе расскажут:
- Как помочь бездомным животным
- Какие существуют варианты волонтерства в сфере помощи животным
- Основы зоопсихологии кошек и собак
- Откуда берутся бездомные животные и какие экологические ниши они занимают в городской среде
- Как правильно себя вести при встрече со стаей собак. Кто такие «пограничники» и «воины».
Ведущие школы: Анна Фельдман, директор БФ «Котоспас», эксперт по законодательству в области обращения с животными, и Ирина Чаброва, зоопсихолог, кинолог, автор курса по зоопсихологии собак, волонтер Зеленоградского муниципального приюта для бездомных животных.
Занятие пройдет в воскресенье, 12 октября с 14:30 до 17:00 в корпусе 239 (ресурсный центр НКО). Запись по телефону 8-926-231-1054 (Анна)
