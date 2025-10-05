21 октября в кинотеатре ТЦ «Иридиум» — показ танцевального спектакля «Эгон Шиле. Автопортрет» из проекта «Театр в кино». Это не документальный фильм, а пластическое путешествие по внутреннему миру человека, для которого искусство было единственным способом говорить правду — о теле, чувствах и свободе.

Эгон Шиле — австрийский художник начала XX века, ученик Климта и один из первых, кто показал человеческую уязвимость без прикрас. Его картины вызывали шок, восхищение и споры — но никогда не оставляли равнодушными. Он прожил всего 28 лет, но успел стать символом искренности и внутренней смелости.

В спектакле этот мир оживает через танец: тела танцовщиков повторяют ритмы и изгибы его рисунков, превращая краску и бумагу в живую плоть. Свет, музыка и движение создают эмоциональное пространство, где зритель не просто наблюдает, а чувствует — каково это, быть собой и не скрываться.

Это постановка о свободе, страсти и хрупкости человека. Для тех, кто готов увидеть, как искусство выходит за рамки холста — и за рамки привычного восприятия.