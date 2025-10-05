Ежегодный турслёт пройдёт в Менделеево 11-12 октября — приглашаются все желающие 11 - 12 октября

Мероприятие, организованное Зеленоградским клубом туристов, пройдет на левом берегу Клязьмы, недалеко от бывшей базы МАИ. Приглашают всех, кто интересуется туризмом, спортом и активным отдыхом.

Туристы начнут собираться в субботу вечером, а в воскресенье состоятся соревнования по прохождению полосы препятствий. В них могут соревноваться команды по 4 человека — можно сформировать заранее, а можно поискать желающих на месте. При этом можно приехать и сразу к соревнованиям — такой вариант тоже доступен.

Что будут делать участники соревнований:

  • вязать 4 типа узлов
  • двигаться в связках с попеременной страховкой на склоне
  • переправляться через реку по бревну и по навесной переправе — по двойным перилам, контрольный груз перевозится отдельно.

Снаряжение — каска, страховка, перчатки, карабины — выдается организаторами. С собой необходимо будет взять снаряжение для ночевки в лесу, продукты на 2 дня и обязательно — запас воды.

Подать заявку на участие можно заранее по ссылке — или зарегистрироваться на месте. Телефон для справок: +7-916-410-63-64 (Павел). Актуальная информация публикуется в сообществе ВКонтакте.

Подробности о том, как добраться до места проведения:

  • Автобусом №476 или №350 до автостанции Менделеево, затем пройти мимо 12-этажек («гармошки»), перейти по бетонному мосту через Клязьму и повернуть направо. Пройти 2 км до развалин базы МАИ, оттуда — по тропе вверх примерно 400 м
  • На личном транспорте возможен подъезд прямо к поляне, но парковочных мест может не хватить. Рекомендуется оставить машину у крайних башен пос. Менделеево (ул. Пионерская).

