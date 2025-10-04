В программе воскресного вечера в в Культурном центре «Зеленоград» — чтение стихов и исполнение песен на слова поэта. Зрители услышат «Гой ты, Русь, моя родная…», произведения из цикла «Персидские мотивы», а также знаменитую «Шаганэ». Музыкальная часть вечера включает романсы и песни в живом исполнении.

На сцену выйдут вокальная студия «Бельканто», театр-студия «Контакт», детская театральная мастерская «Маска», объединение «Лаборатория времени», театр танца «Сапфир», ансамбль «Вдохновение», этноклуб «Дикое поле» и музыкально-театральный клуб «НЕвзрослые».

Концерт состоится в Театральном зале КЦ «Зеленоград» (Центральная площадь, д. 1). Он начнется в 18:00 и продлится 1 час — выступления рассчитаны на зрителей старше 6 лет. Вход свободный, регистрация не требуется.