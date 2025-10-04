У каждого участника шоу Science Slam лишь десять минут, чтобы объяснить сложные вещи понятным языком и завоевать симпатии публики. Победителя выбирают зрители: уровень аплодисментов измеряют шумомером — чем громче зал, тем ближе победа.

Science Slam — это возможность увидеть живую сторону науки и убедиться, что за сухими формулами стоят яркие идеи и талантливые люди. Формат подойдёт тем, кто хочет расширить кругозор и вдохновиться современными научными открытиями — студентам, школьникам, преподавателям и всем, кто любит узнавать новое. Это не скучные лекции, а захватывающие истории, рассказанные с юмором и страстью.

Темы выступлений этого года охватывают самые разные направления — от микроэлектроники и искусственного интеллекта до виртуальной реальности, цифровой лингвистики и технологий повседневного комфорта. Участники покажут, как наука помогает решать практические задачи — предсказывать дефекты микросхем, предотвращать поломки оборудования, обучать детей с особенностями, совершенствовать изучение языков и даже уменьшать очереди в столовой.

Кто выступит и с какими темами

Никита Вологжанин (2 курс магистратуры, институт СПИНТех)

Тема: «Предсказание будущего чипа: как нейросеть помогает печатать идеальные микросхемы»

Никита расскажет, как использует машинное обучение и топологию, чтобы выявлять возможные дефекты в микросхемах ещё до их появления.

Ирина Голубева (2 курс магистратуры, институт СПИНТех)

Тема: «Не конкурент, а помощник. Как ИИ помогает автоматизировать техобслуживание на производстве»

Ирина покажет, как алгоритмы прогнозируют износ оборудования и подсказывают, когда стоит провести профилактику, чтобы избежать поломок.

Семён Долгих (4 курс бакалавриата, институт ЦД)

Тема: «VR-сценарий „Магазин у дома“ для детей с РАС. От алгоритма до внедрения»

Семён создаёт виртуальную среду, где дети с аутизмом могут безопасно учиться бытовым навыкам — например, как совершать покупки.

Елена Кругликова (4 курс бакалавриата, институт ЛПО)

Тема: «Иностранный язык под контролем алгоритмов: как выбрать идеальный учебник»

Елена исследует, как ИИ помогает анализировать учебные тексты и подбирать материалы, подходящие именно под уровень учащегося.

Арсений Шубин (3 курс бакалавриата, институт СПИНТех)

Тема: «Технологии против очередей: кейс университетской столовой»

Арсений разработал систему, которая распределяет потоки студентов между столовыми и сокращает время ожидания обеда даже в часы пик.