В субботу состоится праздник, который пройдет в Культурно-досуговом центре «Метролог» (Менделеево, ул. Куйбышева, д. 11).

Программа начнется в 17:00. Запланированы тематические зоны с настольными играми, фотозона, мастер-класс по росписи значков, арт-точка «Поздравь поселок» и антистресс-раскраски.

В 17:30 начнутся танцы для детей, а в 18:00 откроется концертная программа «Мелодии родного края» с участием творческих коллективов КДЦ «Метролог».

В 19:20 на сцене выступит Анастасия Карасева — финалистка проекта «Народный артист № 1 в России», солистка оркестра штаба Московского военного округа.

Вход — свободный, регистрация не требуется.