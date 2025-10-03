На встрече 4 октября осмотрят территорию 8-й микрорайона. Жителей приглашают присоединиться: напрямую указать на проблему и предложить улучшения.
«Ваше мнение поможет нам учесть потребности района и сделать жизнь удобнее и доступнее для каждого», — анонсирует встречу управа.
Приходите: 4 октября в 10:00. Место встречи: возле 7-го подъезда корпуса 830. Маршрут обхода — на схеме. Как показывает практика, при необходимости от маршрута можно отклониться.
Маломобильные группы населения (МГН) — это не только инвалиды. Это все, кому по постоянным или временным причинам трудно передвигаться, ориентироваться в пространстве и пользоваться инфраструктурой без помощи или специальных условий.
К МГН обычно относят:
- людей с инвалидностью (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, когнитивные нарушения)
- пожилых
- беременных
- взрослых с детьми и людей с колясками
- временно травмированных (на костылях, после операций)
- детей
- пассажиров с крупным багажом и т. п.
Маломобильных выделяют в отдельную группу, чтобы учитывать их потребности при проектировании и эксплуатации общественных пространств, домов и транспорта — пониженные бордюры, пандусы и подъёмники, лифты, тактильные элементы и контрастную навигацию, звуковые и визуальные оповещения, низкопольный транспорт, приоритетные места и т. п.