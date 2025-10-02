В Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1) состоится выставка-пристройство бездомных животных «Ищу друга!».
Все кошки и собаки, представленные на выставке, привиты и готовы к переезду в новые семьи. На фото вы можете увидеть нескольких питомцев, которые будут на выставке — подробнее о них можно почитать в канале приюта.
Выставка будет работать в фойе 1-го этажа с 12:00 до 17:00. Вход свободный, регистрация не требуется.
В тот же день на площади Юности (возле фитнеса DDX) соберут корма и лекарства для бездомных животных фонда «Ника». Акция называется «Добромобиль».
Организаторы просят принести:
- Сухие и влажные корма для собак и кошек (включая паучи)
- Лакомства для животных
- Лекарства и средства ухода (по согласованию с организаторами)
Подробнее о потребностях приюта и как ему можно помочь, если вы не сможете приехать на площадь Юности, читайте в этом посте.
Акция пройдет в субботу с 10:00 до 13:00.
Этим летом фонду «Ника» исполнилось 14 лет. Фонд помощи бездомным животным основала зеленоградка Вера Митина — теперь он самый крупный в России.
В недавнем интервью «Зеленоград.ру» Вера Митина рассказала, почему отстрел бездомных животных неэффективен, как воспитать в людях ответственное отношение к питомцам и каким должен быть идеальный приют: «Нет такого вида — бездомная собака». .