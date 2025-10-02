В тот же день на площади Юности (возле фитнеса DDX) соберут корма и лекарства для бездомных животных фонда «Ника». Акция называется «Добромобиль».

Организаторы просят принести:

Сухие и влажные корма для собак и кошек (включая паучи)

Лакомства для животных

Лекарства и средства ухода (по согласованию с организаторами)

Подробнее о потребностях приюта и как ему можно помочь, если вы не сможете приехать на площадь Юности, читайте в этом посте.

Акция пройдет в субботу с 10:00 до 13:00.

Этим летом фонду «Ника» исполнилось 14 лет. Фонд помощи бездомным животным основала зеленоградка Вера Митина — теперь он самый крупный в России.

В недавнем интервью «Зеленоград.ру» Вера Митина рассказала, почему отстрел бездомных животных неэффективен, как воспитать в людях ответственное отношение к питомцам и каким должен быть идеальный приют: «Нет такого вида — бездомная собака». .