Правила похожи на обычное лото — участникам раздают карточки, ведущий вытаскивает бочонки с номерами. Каждому номеру присвоена своя песня — ее нужно отметить в бланке, а также дружно танцевать и петь. Кто первый соберет на бланке линию — получает мини-приз, кто соберет все позиции и крикнул «Бинго» — побеждает.

Отдельно отмечается, что это — не квиз. Будут звучать хиты, известные всем. «Название будет отображаться на экране и ведущий его будет озвучивать, ничего угадывать не надо», — рассказывают организаторы. Для игры не нужна команда — можно прийти одному или с друзьями.

Ведущая вечера — актриса театра и кино Татьяна Мазур, известная по постановкам «Ведогонь-театра». Организаторы называют эту игру «тестом формата» — если он понравится горожанам, такие игры станут регулярными.

Музыкальное лото пройдет в пятницу, 3 октября, в баре-клубе «Картель» (улица Юности, 3с1). Стоимость участия — 200 рублей (18+). Начало — в 20:00. Бронь столов: 8-929-586-22-05.