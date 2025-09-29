Он известен как юморист, сценарист и актер, создатель интернет-сериала «Непосредственно Каха». Этот проект, запущенный на ютубе в 2011 году, рассказывал о двух героях, живущих в Сочи, которые попадают в нелепые, комические и порой абсурдные ситуации.

В новом концерте «Семья — это святое» Калайджян делится настоящими историями о самых близких людях — братьях, сестрах, родителях, детях и, конечно, о любимой жене. Это комедийный монолог о ценности семьи, в котором юмор становится способом справляться с трудностями и сохранять атмосферу тепла и доброты.

В 2020 и 2021 были выпущены полнометражные фильмы по проекту «Непосредственно Каха», в которых сыграл Калайджян. Фильмы получили в основном негативные оценки критиков и зрителей — ругали слабый сюжет, неприятных персонажей, пошлый и примитивный юмор. Хоть оба фильма были коммерчески успешны, в 2024 году было объявлено о завершении проекта «Непосредственно Каха».

После окончания «Кахи» Артем Калайджян начал дистанцироваться от устоявшегося образа — начал заниматься стендапом под настоящим именем. В прошлом году он выступил с программой «Моя первая валентинка», собравшей сдержанно-положительные отзывы зрителей.

Мы не знаем, будет ли новая программа хорошей и понравится ли вам, но скорее всего она точно не будет похоже на то, что Калайджян делал в рамках проекта «Непосредственно Каха».

Концерт Артёма Калайджяна состоится в воскресенье, 23 ноября, в в Доме культуры МИЭТ (площадь Шокина, 1с2). Билеты стоят от 1400 до 4000 рублей и доступны на «Яндекс Афише».