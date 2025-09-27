Ненужную технику пристроят на повторное использование, сломанную — починят, безнадежную — отправят на переработку. Акция волонтёрская и участие в ней добровольное. Исправную технику вы можете сами продать или отдать через Авито и подобные сервисы — это выгоднее и экологичнее.
Принимают:
- бытовая техника (пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры)
- офисная техника (компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры)
- электроника (телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники)
- батарейки, аккумуляторы и CD-диски
- партнер акции параллельно организует сбор батареек, пластиковых крышечек, чеков и макулатуры
Не принимают: всё, что вставляется в технику (картриджи, лампочки, кассеты), а также детские игрушки.
Пункт приёма: площадь Юности, напротив «Электрона» с 12:00 до 16:00 (организатор 8-968-985-51-98). Если хотите помочь организаторам в качестве волонтёра — переходите по ссылке.
