Ненужную технику пристроят на повторное использование, сломанную — починят, безнадежную — отправят на переработку. Акция волонтёрская и участие в ней добровольное. Исправную технику вы можете сами продать или отдать через Авито и подобные сервисы — это выгоднее и экологичнее.

Принимают:

бытовая техника (пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры)

офисная техника (компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры)

электроника (телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники)

батарейки, аккумуляторы и CD-диски

партнер акции параллельно организует сбор батареек, пластиковых крышечек, чеков и макулатуры

Не принимают: всё, что вставляется в технику (картриджи, лампочки, кассеты), а также детские игрушки.

Пункт приёма: площадь Юности, напротив «Электрона» с 12:00 до 16:00 (организатор 8-968-985-51-98). Если хотите помочь организаторам в качестве волонтёра — переходите по ссылке.