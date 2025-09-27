В программе — разбор популярных мифов о космических исследованиях и опровержение распространенных заблуждений, не имеющих отношение к науке.

Организаторы отмечают, что цель лекции — помочь слушателям лучше понимать окружающий мир и заинтересоваться научными исследованиями.

Владимир Сурдин — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института, доцент физического факультета МГУ. Автор книг и публикаций об астрономии, постоянный участник научно-просветительских мероприятий. Ведёт популярный «Неземеной подкаст» почти с миллионом подписчиков.

Лекция рассчитана на слушателей старше 12 лет. Она пройдет 9 ноября в ДК МИЭТ (площадь Шокина, 1с2). Начало в 16:00, билеты по ссылке.