Винокур известен как резидент «Stand Up ТНТ», победитель «Открытого микрофона» на ТНТ, участник проектов «Outside Stand Up» и «Большое шоу».

В своём новом концерте он поделится личными переживаниями и историями из жизни — теми, что происходили с ним и его близкими. Винокур часто берет за основу привычные бытовые ситуации — ипотеку, отношения, любимые вещи. Он показывает, что даже на самые обычные вещи можно посмотреть с неожиданной стороны — что делает его юмор максимально близким и узнаваемым для зрителя.

Концерт состоится в пятницу, 10 октября в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1с2). Билеты стоят от 1600 до 3200 рублей и доступны на сайте «Яндекс Афиша».