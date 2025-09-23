Мероприятие пройдет в эту субботу, 27 сентября, в библиотеке в корпусе 232. Можно приходить даже без своих растений — сотрудники библиотеки обещают поделиться черенками из собственной оранжереи.

Что можно принести на обмен

домашние растения и черенки

горшки, кашпо, удобрения, грунт и любые полезные вещи для цветов и комнатных садов.

батарейки и пластиковые крышки от бутылок — в холле будут установлены контейнеры для сбора, всё пойдёт на переработку.

В программе

психолог Анна Асанова расскажет про «озеленение сознания»

мастер-класс по вязанию корзины из трикотажной пряжи проведёт Сергей Хмелевский (12+)

сотрудники библиотеки угостят чаем и проведут «цветочный» квиз

для детей — бумажные мастерилки (6+)

Начало в 17:00, завершение — в 20:00. Вход свободный, но нужна регистрация. Подробности по телефону: +7-499-734-26-47

