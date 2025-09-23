В течение всего дня участники смогут проверить свою выносливость, зафиксировать результат на видео и побороться за памятные призы.

Для участия достаточно прийти в любой из комплексов и сообщить на ресепшн, что вы хотите поучаствовать. Дежурный тренер зарегистрирует данные и зафиксирует время выполнения упражнения.

Присоединиться к акции можно будет во всех спорткомплексах «МосСпортОбъекта»:

"Спутник Арена" (площадь Колумба, 2)

ледовый центр «Платинум» (корпус 2045)

стадион «Девятка» (корпус 912А)

СК «Малино» (корпус 860)

СК «Горизонт» (улица Середниковская, 5)

СК «Савёлки» (аллея Озёрная, 2)

Участие доступно всем совершеннолетним гостям — не важно, занимаетесь вы в комплексе или пришли впервые. Начало флешмоба — в 12:00, окончание — в 21:00.

Планка — это статическое упражнение, в котором тело удерживается параллельно полу, опираясь на предплечья (или ладони) и носки стоп. Основная задача в планке — сохранять прямое положение тела, не допуская прогибов в пояснице или подъёма таза. Планка укрепляет мышцы и развивает выносливость.