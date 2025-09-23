В течение всего дня участники смогут проверить свою выносливость, зафиксировать результат на видео и побороться за памятные призы.
Для участия достаточно прийти в любой из комплексов и сообщить на ресепшн, что вы хотите поучаствовать. Дежурный тренер зарегистрирует данные и зафиксирует время выполнения упражнения.
Присоединиться к акции можно будет во всех спорткомплексах «МосСпортОбъекта»:
- "Спутник Арена" (площадь Колумба, 2)
- ледовый центр «Платинум» (корпус 2045)
- стадион «Девятка» (корпус 912А)
- СК «Малино» (корпус 860)
- СК «Горизонт» (улица Середниковская, 5)
- СК «Савёлки» (аллея Озёрная, 2)
Участие доступно всем совершеннолетним гостям — не важно, занимаетесь вы в комплексе или пришли впервые. Начало флешмоба — в 12:00, окончание — в 21:00.
Планка — это статическое упражнение, в котором тело удерживается параллельно полу, опираясь на предплечья (или ладони) и носки стоп. Основная задача в планке — сохранять прямое положение тела, не допуская прогибов в пояснице или подъёма таза. Планка укрепляет мышцы и развивает выносливость.