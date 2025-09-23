Знаменитую оперу «Мадам Баттерфляй» в необычной постановке покажут в Зеленограде 23 сентября 19:00

23 сентября в кинотеатре ТЦ «Иридиум» смотрите оперу Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» — грандиозное событие Брегенцского фестиваля, проходящего на плавучей сцене озера Бодензе.

История японской девушки Чио-Чио-Сан, поверившей в любовь американского офицера и оставшейся один на один со своим выбором, давно признана одной из самых трогательных в мировой опере. Но в Брегенце этот сюжет обрёл новый масштаб: декорацией стала огромная голова японской женщины, установленная прямо на воде. Её глаза и губы превращаются в подвижные конструкции и экраны для проекций, подчёркивающих драматизм происходящего.

Каждый показ под открытым небом превращается в уникальное зрелище — сцена взаимодействует с озером, небом и погодой. Зрители говорят, что именно фестивальная сцена делает постановку особенной: привычная камерная история Пуччини звучит на фоне грандиозных образов, усиливающих напряжение и красоту музыки.

В Зеленограде оперу покажут в рамках проекта «Театр в кино» на итальянском языке с русскими субтитрами. Продолжительность — 2 часа 7 минут без антракта, возрастное ограничение 16+.

Начало — в 19:00. Билеты уже в продаже, стоимость — 660 рублей.

