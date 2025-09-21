На выставке «Живая акварель» ирисы, какао-бобы, цветок шоколадного дерева, горошек лесной, подсолнечник, гортензия и другие работы.

Автор картин — Татьяна Зимина — около четырех лет занимается только ботанической акварелью. Участвует в выставках по России и за рубежом.

«Я окончила колледж шесть лет назад. Вообще моя профессия — художник миниатюрной живописи, занималась хохломой, гжелью. А потом решила сменить направление. В Ассоциации художников ботанического искусства России мы также пишем иллюстрации к справочникам. Один из недавних — справочник Кавказского заповедника», — рассказала Татьяна.

Выставка продлится до 17 октября. Все картины можно купить — рядом с ними есть номер телефона автора. Каждая работа обойдется в 6-9 тысяч рублей.

Кофейня «Между строк» находится в торговом комплексе на площади Юности (вход от дома 4), работает с 8:00 до 21:00, а в пятницу и субботу — до 22:00.