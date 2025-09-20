Группу создала Светлана Сурганова в 2003 году после её ухода из «Ночных Снайперов». С самого начала коллектив заявил о себе как об экспериментальной площадке, где соединяются рок, фолк, элементы классики и джаза.

За более чем 20 лет существования группа выпустила несколько альбомов, получила премии «Золотой граммофон» и «Шансон года», а песни коллектива стали важной частью русскоязычной рок-сцены.

На концерте в Зеленограде группа представит песни, которые давно стали популярными у слушателей: «В программе нового тура собраны самые знаковые композиции, которые стали саундтреком жизни многих. Вспомним вместе мелодии, которые поддерживали, вдохновляли и дарили счастье в важные моменты жизни!», — отмечают организаторы.

Билеты стоят от 2500 до 5500 рублей. Выбрать места можно заранее на «Яндекс Афише».