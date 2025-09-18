Участники фестиваля смогут узнать, как защититься от кибер- и телефонного мошенничества, поиграть в квиз по финансовой грамотности и попробовать свои силы в решении практических задач.

Для тех, кто думает о бизнесе, подготовлен семинар о ключевых навыках предпринимателя и встреча с экспертом по развитию карьеры.

Завершится день показом фильма «Техпреды» — истории студентов из разных городов, которые пробуют себя в технологическом предпринимательстве. Они делятся личными историями о создании новых продуктов: от программы на базе искусственного интеллекта для дизайна интерьеров до гибридного турбореактивного авиационного двигателя. «Бойся, но делай!» — вот главный девиз героев.

Программа и регистрация.

Фестиваль финансовой грамотности — это масштабное городское мероприятие с десятками площадок, лекций, игр и консультаций. МИЭТ стал одной из точек программы. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

20 сентября, суббота, ДК МИЭТ (площадь Шокина, 1с2)