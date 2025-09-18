В эту субботу в баре Sova (Савёлкинский проезд, 12) пройдёт дискотека 90-х с концертом легендарной группы «Руки Вверх!». Гостей ждут любимые хиты — «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже» в исполнении Михаила Жукова — соавтора многих хитов «Руки Вверх!» и ее участника с 2014 года. Во время концерта в зале будет работать профессиональный фотограф.

«Вспомни хиты, под которые отрывались все! Танцуем и поём вместе!» — пишут организаторы.

При бронировании стола заранее — вход бесплатный. Для девушек действует фри-бар всю ночь за 500 рублей.

Начало — в 23:00. Заказать столик и уточнить информацию можно по телефону +7-963-624-91-41.