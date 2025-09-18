В эту субботу в баре Sova (Савёлкинский проезд, 12) пройдёт дискотека 90-х с концертом легендарной группы «Руки Вверх!». Гостей ждут любимые хиты — «Крошка моя», «Студент», «18 мне уже» в исполнении Михаила Жукова — соавтора многих хитов «Руки Вверх!» и ее участника с 2014 года. Во время концерта в зале будет работать профессиональный фотограф.
«Вспомни хиты, под которые отрывались все! Танцуем и поём вместе!» — пишут организаторы.
При бронировании стола заранее — вход бесплатный. Для девушек действует фри-бар всю ночь за 500 рублей.
Начало — в 23:00. Заказать столик и уточнить информацию можно по телефону +7-963-624-91-41.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама