Декоративно-прикладным искусством занимаются подопечные Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла» в совершенно разных техниках: живопись, шерстяная акварель, искусство вязания, росписи, авторские игрушки, народные куклы, керамическая флористика и т. д. Посмотрите, сколько красоты и тепла в их работах

На выставке есть картины Маргариты Усмановой — «Летняя фантазия», «Леопард»; Артура Шаманяна — «Сияние»; Елены Королевой — «Грустить вместе веселее» и других авторов.

А еще — цветы, посуда ручной работы, куклы в народных нарядах Тверской и Рязанской губерний и даже талисманы. Тряпичный ангел-хранитель для тех, кто в пути — «Подорожница», «Крупеничка» для привлечения достатка и изобилия в дом, «Колокольчик» — сохраняет мир в семье и приносит радость.