Декоративно-прикладным искусством занимаются подопечные Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла» в совершенно разных техниках: живопись, шерстяная акварель, искусство вязания, росписи, авторские игрушки, народные куклы, керамическая флористика и т. д. Посмотрите, сколько красоты и тепла в их работах
На выставке есть картины Маргариты Усмановой — «Летняя фантазия», «Леопард»; Артура Шаманяна — «Сияние»; Елены Королевой — «Грустить вместе веселее» и других авторов.
А еще — цветы, посуда ручной работы, куклы в народных нарядах Тверской и Рязанской губерний и даже талисманы. Тряпичный ангел-хранитель для тех, кто в пути — «Подорожница», «Крупеничка» для привлечения достатка и изобилия в дом, «Колокольчик» — сохраняет мир в семье и приносит радость.
Экспонаты приобрести нельзя, они изготовлены специально для выставки. Но другие сувениры, сделанные в центре «Ремесла», доступны для продажи — каталог представлен на сайте центра и маркетплейсе «Москва — добрый город».
Выставка работает в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) во вторник, среду, пятницу-воскресенье с 10:00 до 21:00, в четверг — с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной. Она продлится до 21 сентября, вход свободный. Справки по телефону: 8-499-717-1602
Если вы хотите пройти реабилитацию в центре методом творчества, обращайтесь по телефону 8-499-710-0232 или ознакомьтесь с информацией на сайте.