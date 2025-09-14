Творческая выставка «Особый талант» открылась Зеленограде. Авторы — молодые люди с инвалидностью 14 - 21 сентября

Декоративно-прикладным искусством занимаются подопечные Реабилитационного центра для инвалидов «Ремесла» в совершенно разных техниках: живопись, шерстяная акварель, искусство вязания, росписи, авторские игрушки, народные куклы, керамическая флористика и т. д. Посмотрите, сколько красоты и тепла в их работах

На выставке есть картины Маргариты Усмановой — «Летняя фантазия», «Леопард»; Артура Шаманяна — «Сияние»; Елены Королевой — «Грустить вместе веселее» и других авторов.

А еще — цветы, посуда ручной работы, куклы в народных нарядах Тверской и Рязанской губерний и даже талисманы. Тряпичный ангел-хранитель для тех, кто в пути — «Подорожница», «Крупеничка» для привлечения достатка и изобилия в дом, «Колокольчик» — сохраняет мир в семье и приносит радость.

Экспонаты приобрести нельзя, они изготовлены специально для выставки. Но другие сувениры, сделанные в центре «Ремесла», доступны для продажи — каталог представлен на сайте центра и маркетплейсе «Москва — добрый город».

Выставка работает в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410) во вторник, среду, пятницу-воскресенье с 10:00 до 21:00, в четверг — с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной. Она продлится до 21 сентября, вход свободный. Справки по телефону: 8-499-717-1602

Если вы хотите пройти реабилитацию в центре методом творчества, обращайтесь по телефону 8-499-710-0232 или ознакомьтесь с информацией на сайте.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру