25-26 октября

Город Зеленоград

Гастрономический центр «Станция»

Приглашают к участию мастеров ручной работы и локальные бренды, которые своими руками создают творения для души и уюта. Зеленоград ждёт Встречи с вами!

Заявку можно подать до 15 сентября по ссылке.

Для подписчиков канала @zelenogradru — промокод «зеленоград.ру» на скидку 10%. Укажите его в специальной графе в анкете и скидка активируется!

Если у вас есть вопрос — напишите в комментариях «я мастер» и организаторы пришлют ссылку на канал для мастеров от Встречи, где много полезной информации и актуальные новости