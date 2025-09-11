В следующую пятницу на сцене клуба «Кинематограф» выступит «Ива Нова» — группа, которая больше двадцати лет ломает жанровые границы и собирает залы по всей стране.

Ива Нова — коллектив из четырех исполнительниц из Санкт-Петербурга. Они экспериментируют на стыке славянских мотивов, этники, панка, техно?ритмов и авангардного шума, создавая мощное, эмоциональное и неформатное звучание.

Группа активно выступает на российских и зарубежных фестивалях, на телевидении и радио, имеет обширную творческую историю и признание критиков.

В этом году Ива Нова отмечают свой 23-й день рождения в Зеленограде — в клубе «Кинематограф» (корпус 159) Начало концерта — в 20:00. Билеты стоят 700 рублей (в день концерта — 1000) и доступны на сайте.