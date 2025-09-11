В следующую пятницу на сцене клуба «Кинематограф» выступит «Ива Нова» — группа, которая больше двадцати лет ломает жанровые границы и собирает залы по всей стране.
Ива Нова — коллектив из четырех исполнительниц из Санкт-Петербурга. Они экспериментируют на стыке славянских мотивов, этники, панка, техно?ритмов и авангардного шума, создавая мощное, эмоциональное и неформатное звучание.
Группа активно выступает на российских и зарубежных фестивалях, на телевидении и радио, имеет обширную творческую историю и признание критиков.
В этом году Ива Нова отмечают свой 23-й день рождения в Зеленограде — в клубе «Кинематограф» (корпус 159) Начало концерта — в 20:00. Билеты стоят 700 рублей (в день концерта — 1000) и доступны на сайте.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама