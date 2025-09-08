Просто Лера — молодая белорусская певица и автор песен. Дебютная песня «Сильно», выпущенная в 2019 году, сразу привлекла внимание слушателей.

Трек «Минута вечера», записанный в дуэте с популярным исполнителем Тимой Белорусских, попал в музыкальные чарты, а самая известная песня, «Лютики», стала вирусной в социальных сетях.

Сейчас у певицы почти три миллиона слушателей на «Яндекс Музыке» и больше полутора миллионов подписчиков в тиктоке.

Концерт пройдет 15 декабря в клубе Sova (Савёлкинский проезд, 12). Организаторы обещают атмосферный вечер и предлагают отдохнуть от суеты под любимые песни. Билеты стоят от 2000 до 3800 и доступны по ссылке.