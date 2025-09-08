Для зрителей подготовлена праздничная программа:
- С 11:00 до 12:30 актриса Татьяна Мазур проведет эксклюзивную закулисную экскурсию.
- В 12:45 откроется выставка художницы Екатерины Чижуэн. Она расскажет о своих работах — от масляной живописи и акварелей до портретов и казачьих сюжетов.
- В 14:15 состоится творческая встреча с создателями спектакля «Убийство и прочие неприятности» — режиссером Антоном Васильевым и актерами постановки.
- В 19:00 зрителей ждет премьера водевиля «Беда от нежного сердца» в постановке Ярослава Шевалдова, которой театр официально откроет 27-й сезон. Билеты стоят от 1400 до 2000 рублей.
Вход на остальные мероприятия бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Она уже идёт на сайте театра.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости