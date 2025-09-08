День города в «Ведогонь-театре» — открытие сезона 13 сентября. Регистрация на мероприятия уже открыта 13 сентября 11:00

Для зрителей подготовлена праздничная программа:

  • С 11:00 до 12:30 актриса Татьяна Мазур проведет эксклюзивную закулисную экскурсию.
  • В 12:45 откроется выставка художницы Екатерины Чижуэн. Она расскажет о своих работах — от масляной живописи и акварелей до портретов и казачьих сюжетов.
  • В 14:15 состоится творческая встреча с создателями спектакля «Убийство и прочие неприятности» — режиссером Антоном Васильевым и актерами постановки.
  • В 19:00 зрителей ждет премьера водевиля «Беда от нежного сердца» в постановке Ярослава Шевалдова, которой театр официально откроет 27-й сезон. Билеты стоят от 1400 до 2000 рублей.

Вход на остальные мероприятия бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Она уже идёт на сайте театра.

