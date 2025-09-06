Приходите на сцену под открытым небом, чтобы провести вечер в компании настоящего живого рока и мощных эмоций, приглашают организаторы.
На сцене:
- On Air Project — мягкий инди-рок с электронной атмосферой и чистыми вокальными линиями
- Плаксы — меланхоличный рок с тонкой лирикой, осенней атмосферой и настоящей душевной искренностью в каждой песне!
- Огненное и световое шоу от команды Айро — зажигательные номера и эффектные трюки
7 сентября, начало в 18:00
