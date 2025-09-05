«В эти выходные обещают теплую погоду, а это значит, что пора собираться на праздник ПИКник осени, который пройдет во дворе вашего жилого комплекса», — сообщает компания ПИК-Комфорт.

Подробностей программы нет. Место и время проведения:

17-й микрорайон: с 17 до 19 часов, Георгиевский проспект, 33к1, закрытая спортплощадка

22-й микрорайон: с 11 до 13 часов, Георгиевский проспект, 27к2, 3-й подъезд

Частью домов 17-го микрорайона управляет «Жилищник». Могут ли жители этих домов прийти на пикник, непонятно. Возможно, «Жилищнику» тоже стоит организовать соседские мероприятия.