3-й январь — артист, известный по трекам «Хуба Буба» и «Я приду к тебе с цветами». Его творчество охватывает жанры поп?музыки, хип?хопа, рэпа и танцевальной музыки. Песня «Хубба Бубба» вошла в чарты, на неё сделали множество ремиксов.
Псевдоним 30-летнего артиста (настоящее имя Алексей Земляникин) связан, вероятно, с датой рождения.
Концерт состоится в клубе Sova. Организаторы обещают вечер, полный ностальгии и тепла, искреннее звучание музыки, под которую хочется улыбаться и танцевать. Начало программы — в 23:00.
Адрес клуба: Савелкинский проезд, 12. Заказ билетов и дополнительная информация по телефону: +7-963-624-91-41
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости