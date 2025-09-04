3-й январь — артист, известный по трекам «Хуба Буба» и «Я приду к тебе с цветами». Его творчество охватывает жанры поп?музыки, хип?хопа, рэпа и танцевальной музыки. Песня «Хубба Бубба» вошла в чарты, на неё сделали множество ремиксов.

Псевдоним 30-летнего артиста (настоящее имя Алексей Земляникин) связан, вероятно, с датой рождения.

Концерт состоится в клубе Sova. Организаторы обещают вечер, полный ностальгии и тепла, искреннее звучание музыки, под которую хочется улыбаться и танцевать. Начало программы — в 23:00.

Адрес клуба: Савелкинский проезд, 12. Заказ билетов и дополнительная информация по телефону: +7-963-624-91-41