Борис Прокопьев — популяризатор массового бега, посвятивший спортивной журналистике более 30 лет, автор и издатель журнала «Бег и мы», спортивный биограф, организатор Зеленоградского полумарафона, а также бегун, писатель и поэт.

Новая книга — пятая в серии «Марафонцы с большой буквы» — рассказывает о Леониде Швецове, участнике Олимпийских игр в Атланте (1996) и Афинах (2004), бывшем рекордсмене России в марафонском беге.

Начало — в 19:00, встреча продлится около двух часов. Вход свободный, возрастное ограничение — 16+.