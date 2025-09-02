Зеленоградские мастера представят авторскую керамику, ароматы и декор для дома, дизайнерские аксессуары и украшения и многое другое. А также еда, музыка и теплая атмосфера.

«Маркет это не просто место, где можно купить необычные сувениры. Здесь встречаются те, кто создает красоту и те, кто умеет ценить», — говорят организаторы. Девиз мероприятия — From Zelenograd with love!

В субботу 6 сентября с 12:00 до 18:00 на летней веранде кофейни «Флейта»: корпус 360, со стороны Московского проспекта

