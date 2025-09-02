Зеленоградские мастера представят авторскую керамику, ароматы и декор для дома, дизайнерские аксессуары и украшения и многое другое. А также еда, музыка и теплая атмосфера.
«Маркет это не просто место, где можно купить необычные сувениры. Здесь встречаются те, кто создает красоту и те, кто умеет ценить», — говорят организаторы. Девиз мероприятия — From Zelenograd with love!
В субботу 6 сентября с 12:00 до 18:00 на летней веранде кофейни «Флейта»: корпус 360, со стороны Московского проспекта
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама